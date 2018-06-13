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مقتل وإصابة العشرات فى صفوف الحوثيين جراء غارات للتحالف العربى جنوب الحديدة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:02 ص
مقتل وإصابة العشرات فى صفوف الحوثيين جراء غارات للتحالف العربى جنوب الحديدة قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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أفادت مصادر يمنية بأن الغارات التى شها التحالف العربى منذ فجر اليوم الأربعاء على مواقع لميليشيات الحوثى فى بيت الفقيه والطريق الساحلى جنوب الحديدة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات فى صفوف الميليشيات، مشيرة إلى أن قادة ميليشيات الحوثى قاموا بسحب عائلاتهم من مدينة الحديدة باتجاه صنعاء.

وأوضحت المصادر - حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية - أن التحالف شن 30 غارة، جاءت بالتزامن مع انطلاق عملية النصر الذهبى فى الساحل الغربى وبدء معركة تحرير مدينة وميناء الحديدة غرب اليمن .

ومن ناحية أخرى أحبطت القوات الشرعية اليمنية محاولة تسلل لميليشيات الحوثى من منطقة الفازة جنوبى الحديدة.

 


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