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مقتل طفل وإصابة 7 مدنيين آخرين فى انفجار بمدينة جلال آباد الأفغانية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:02 ص
مقتل طفل وإصابة 7 مدنيين آخرين فى انفجار بمدينة جلال آباد الأفغانية الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أكد المتحدث باسم حاكم إقليم نانجارهار الأفغانى عطا الله خوجانى، مقتل طفل وإصابة 7 مدنيين آخرين فى انفجار وقع فى مدينة جلال آباد عاصمة الإقليم.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم قوله أن الحادث وقع صباح اليوم فى منطقة الشرطة الثانية بالمدينة.

وأوضح أن الانفجار نتج عن زراعة متفجرات أمام متجر فى منطقة أهانجاران، ما أسفر عن مقتل طفل فى العاشرة من عمره وإصابة 7 مدنيين آخرين بجروح.. ولم تعلن أى جهة أو جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

 


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