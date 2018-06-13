مقتل ضابط فى هجوم مسلح بأربيل العراقية.. وتفكيك سيارة مفخخة فى بغداد

(أ ش أ)

أعلن مصدر أمنى عراقي، مقتل ضابط فى البيشمركة فى هجوم مسلح فى أربيل.

وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الليلة، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار باتجاه ضابط فى البيشمركة برتبة مقدم بعد أدائه صلاة العشاء فى مسجد الفاروق بمنطقة "كسنزان" شرق مدينة أربيل، ما أسفر عن مقتله فى الحال، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بدأت بالتحقيق فى الحادث.

وفى السياق آخر، أوضح مصدر أمنى فى بغداد، أن قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك سيارة مفخخة كانت متوقفة على جانب الطريق فى منطقة "بوب الشام" شمالى بغداد، مشيرا إلى أنه لا توجد خسائر جراء عملية التفكيك.

يذكر أن القوات الأمنية تحبط بين فترة وأخرى عمليات إرهابية بواسطة انتحاريين وسيارات مفخخة، تستهدف المواطنين والعناصر الأمنية.