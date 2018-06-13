معهد بحوث البترول يشيد بحصول الباحثين على جوائز الدولة التشجيعية

(أ.ش.أ)

أعرب الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول عن فخره بفوز باحثين بالمعهد بجوائز الدولة التشجيعية في مجال العلوم والتكنولوجيا 2017.. مشيرا إلى أنها تؤكد أن المعهد يسير على النهج الصحيح لتحقيق رؤيته ورسالته واستراتيجياته المستقبلية.

وقال الصباغ - في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن باحثين من معهد بحوث البترول المصري تمكنوا في السنوات الماضية من حصد العديد من الجوائز، بالإضافة لنشر الكثير من الأبحاث في مجلات علمية عالمية متخصصة.

وكان مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته 171 برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن - أمس - الفائزين بجوائز الدولة في مجال العلوم لعام 2017.

وفاز الدكتور علي عبد العال بمعهد بحوث البترول بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، عن المواد ذات النشاط السطحي واستخدامها في صناعة البترول، واستخدامات النانوتكنولوجي والفضة النانونية كموانع للتآكل ومضادات للبكتيريا، كما فاز الدكتور سامي محمد أحمد بالمعهد بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الكيميائية، عن دور المواد ذات النشاط السطحي في صناعة البتروكيماويات واستخدامها كإضافات مساعدة في عملية إنتاج البترول.