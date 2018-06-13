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مصرع 16 شخصا وإصابة 17 آخرين فى انقلاب حافلة سياحية بالهند

الأربعاء، 13 يونيو 2018 09:41 ص
مصرع 16 شخصا وإصابة 17 آخرين فى انقلاب حافلة سياحية بالهند انقلاب حافلة ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الهندية أن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 17 آخرون إثر انقلاب الحافلة السياحية التى كانت تقلهم عند منعطف حاد شمالى البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الأربعاء، عن المسئول بالشرطة أجاى شانكير راى قوله أن الحادث وقع بالقرب من بلدة "مانبورى" فى ولاية "أوتار براديش"، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج من الإصابات التى لحقت بهم جراء الحادث بينهم 3 فى حالة خطيرة.

وأضاف راى أن الحافلة انقلبت عندما فقد السائق السيطرة عليها عند أحد المنعطفات الحادة.

 


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