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الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:53 م
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مصرع طفل دهسته سيارة نقل حال عبوره طريق "السنبلاوين - أجا"

الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:36 م
مصرع طفل دهسته سيارة نقل حال عبوره طريق "السنبلاوين - أجا" جثه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقى طفل مصرعه بعد أن دهسته سيارة نقل على طريق السنبلاوين أجا أثناء عبوره الطريق، حيث تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة باصطدام إحدى السيارات بطفل على طريق ( السنبلاوين / أجا ) أمام قرية " الروضة " دائرة المركز ووفاته.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم ( ق هـ ر 9468 نقل / ف ط س 2618 مقطورة ) قيادة "إيهاب م. ع" 35 سنة سائق ومقيم بقرية "منشأة النور" دائرة مركز بنها القليوبية، اصطدم بالطفل "أحمد" 10 سنوات، ومقيم بطرف أسرته بذات القرية حال عبوره الطريق ووفاته فى الحال، وتم نقل جثمانه إلى منزل ذويه وفر قائد السيارة بها هاربًا بسؤال جد الطفل 68 سنة فلاح ومقيم بذات القرية أيد مضمون الفحص، واتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة حفيدة.

ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة ولاتوجد شبهة جنائية تمكن ضباط وحدة مباحث المركز بالتنسيق مع ضباط مركز أجا من ضبط السيارة، وقائدها وتم التحفظ عليهما بمركز شرطة أجا.


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