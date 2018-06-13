مصرع طفلة سقطت فى ترعة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

لقيت طفلة فى الثانية من عمرها، مصرعها غرقا بمحافظة الفيوم إثر سقوطها فى ترعة أثناء لهوها أمام منزلها وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى اخطارا من مستشفى إبشواى المركزى بوصول الطفلة صوفيا سعيد كامل مقيمة عزبة مقار خليل جثة هامدة، وبسؤال والدها ووالدتها أكدا أنه أثناء لهو طفلتهما بجوار قنطرة بحر عزبة مقار سقطت بالبحر وتعرضت للغرق، وتم تحرير المحضر رقم 1967 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة ابشواى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.