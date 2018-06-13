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مختار نوح: رفضت عرضا من قناة الجزيرة للظهور مقابل 5 آلاف دولار فى الحلقة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:43 ص
مختار نوح: رفضت عرضا من قناة الجزيرة للظهور مقابل 5 آلاف دولار فى الحلقة مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
كتب كامل كامل
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انتقد المحامى مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الشخصيات التى تظهر على قنوات الإخوان المذاعة من تركيا وقطر، مؤكدًا أنهم يتلقون أموالا طائلة مقابل الظهور فى مثل هذه القنوات.

وكشف "نوح" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عن رفضه لعرض تلقاه من قناة الجزيرة ، قائلا : "الجزيرة عرضت عليا الظهور عبر شاشاتها مقابل 5 آلاف دولار فى الحلقة الواحدة - أى ما يعادل 90 الف جنيه- ولكنى رفضت".

ووجه "نوح" رسالة إلى الشخصيات المحسوبة على الحركة المدنية وتظهر فى قنوات الإخوان، قائلا : " أقول لكم رسالة صريحة إذا كان لديكم اعتراض على أى قرارات فى الدولة أصبروا أفضل لكم من الذهاب إلى قنوات قطر وتركيا".

جدير بالذكر إن  قنوات الإخوان أصبحت مؤخرا هى المرتع الرئيسى للحركات المدنية، ليهاجموا الدولة ومؤسساتها بين الحين والأخر، فشارك خلال الساعات الماضية يحيى حسين عبد الهادى، منسق الحركة المدنية الديمقراطية،  قناة "مكملين" الإخوانية التى تبث من تركيا، ليعلن رفض الحركة الحوار مع الدولة، وذلك من خلال مداخلة مع قناة مكملين الإخوانية.


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