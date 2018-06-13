video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:58 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة تمهل صهر ملك إسبانيا 5 أيام لتسليم نفسه

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:19 م
محكمة تمهل صهر ملك إسبانيا 5 أيام لتسليم نفسه ملك اسبانيا فليبى السادس - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قالت عدة صحف إسبانية، اليوم الأربعاء، إن محكمة أمهلت صهر الملك فيليبى خمسة أيام لتسليم نفسه بعد أن قضت المحكمة العليا بسجنه خمس سنوات وعشرة أشهر لإدانته باتهامات من بينها الاحتيال الضريبى والاختلاس.

ومثل إيناكى أوردانجارين الذى يعيش مع زوجته الأميرة كريستينا شقيقة الملك وأولادهما الأربعة فى سويسرا أمام محكمة فى بالما دى مايوركا اليوم الأربعاء لإبلاغه بالقرار.

وقضت المحكمة العليا الإسبانية، ـمس الثلاثاء، بخفض عقوبة سجن صهر الملك فيليبى إلى خمس سنوات وعشرة أشهر بعد طعن فى إدانته باتهامات من بينها الاحتيال الضريبى والاختلاس.

 

وفى فبراير من العام الماضى، أدين إيناكى أوردانجارين زوج الأميرة كريستينا شقيقة الملك وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة استغلال صلاته بالعائلة المالكة للحصول على مبالغ أكبر مما ينبغى من حكومات إقليمية نظير عقود عامة لتنظيم فعاليات رياضية وسياحية وبالتهرب الضريبى.

ويعيش أوردانجارين مع الأميرة كريستينا وأبنائهما الأربعة فى سويسرا، وصدر الحكم الأصلى عن محكمة إقليمية فى مايوركا بعد تحقيق استمر ست سنوات وسط عدد كبير من قضايا الفساد ضد الساسة والشخصيات العامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة إسبانية تخفض عقوبة سجن صهر الملك فيليبى فى قضية احتيال ضريبى

اخبار عالميه

اسبانيا

ملك اسبانيا

الملك فليبى

صهر ملك اسبانيا




لا تفوتك
وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة