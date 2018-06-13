محافظ القاهرة يسلم 24 دراجة بخارية لمتحدى الإعاقة

ماجد تمراز

سلم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، اليوم، 24 دراجة بخارية، لمتحدى الإعاقة، فى إطار اهتمام محافظة القاهرة بدعم هذه الفئة، وتذليل كافة العقبات أمامها، وتسهل سبل الحياة لهم، وذلك بحضور عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية.

وأكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن هذا العام هو عام متحدى الإعاقة، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن القاهرة لن تكون وحدها قادرة على تقديم المساعدة، وأنه لابد من مشاركة الجمعيات الأهلية.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال احتفالية التسليم بحديقة الأزهر، أن دعم الدولة لمتحدى الإعاقة هو حق لهم، مشيرا إلى أنه سعيد بالمشاركة فى رسم البسمة على وجوه من تسلم اليوم دراجته البخارية.