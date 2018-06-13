video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:12 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يسلم 24 دراجة بخارية لمتحدى الإعاقة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:34 ص
محافظ القاهرة يسلم 24 دراجة بخارية لمتحدى الإعاقة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
إضافة تعليق
 
 
سلم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، اليوم، 24 دراجة بخارية، لمتحدى الإعاقة، فى إطار اهتمام محافظة القاهرة بدعم هذه الفئة، وتذليل كافة العقبات أمامها، وتسهل سبل الحياة لهم، وذلك بحضور عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية.
 
وأكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن هذا العام هو عام متحدى الإعاقة، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن القاهرة لن تكون وحدها قادرة على تقديم المساعدة، وأنه لابد من مشاركة الجمعيات الأهلية.
 
وأضاف محافظ القاهرة، خلال احتفالية التسليم بحديقة الأزهر، أن دعم الدولة لمتحدى الإعاقة هو حق لهم، مشيرا إلى أنه سعيد بالمشاركة فى رسم البسمة على وجوه من تسلم اليوم دراجته البخارية.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة: تلقينا 100 مليون جنيه دعما من رجال أعمال للمشروعات فى 2017

محافظة القاهرة

أخبار محافظة القاهرة

متحدى الإعاقة

مصر النهارده




لا تفوتك
شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة