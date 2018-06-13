video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:55 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: الجمعيات الأهلية حائط الصد فى الجبهة الداخلية لمواجهة الأزمات

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:57 م
محافظ القاهرة: الجمعيات الأهلية حائط الصد فى الجبهة الداخلية لمواجهة الأزمات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، على أهمية مشاركة المجتمع المدنى ممثلا فى الجمعيات الأهلية، للأجهزة التنفيذية للمحافظة فى استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية البسيطة وذوى الاحتياجات الخاصة.
 
 
وأشاد المحافظ، فى بيان، بالدور الاجتماعى فى مصر والذى تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصفة عامة وبالقاهرة بصفة خاصة حيث ساهمت الجمعيات الأهلية بنحو 100 مليون جنيه خلال العام الماضى فى أعمال الخير ومشروعات تطوير العاصمة. 
 
 
وأضاف المحافظ أن الجمعيات الأهلية تمثل حائط الصد فى الجبهة الداخلية عند مواجهة الأزمات خاصة وأن من يقوم بالعمل الخيرى التطوعى لا ينتظر مقابل، مشيرا إلى وجود عدد كبير من المشروعات التنموية بالمحافظة يساهم بها عدد من الجمعيات الأهلية .
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة القاهرة: توفير 500 علبة كعك لتوزيعها على سكان العشوائيات

القاهرة

اخبار القاهرة

الجمعيات الخيرية

الجمعيات الاهلية

المساعدات المجتمعية

المجتمع المدني

اخبار مصر




لا تفوتك
وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة