محافظ القاهرة: الجمعيات الأهلية حائط الصد فى الجبهة الداخلية لمواجهة الأزمات

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، على أهمية مشاركة المجتمع المدنى ممثلا فى الجمعيات الأهلية، للأجهزة التنفيذية للمحافظة فى استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية البسيطة وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشاد المحافظ، فى بيان، بالدور الاجتماعى فى مصر والذى تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصفة عامة وبالقاهرة بصفة خاصة حيث ساهمت الجمعيات الأهلية بنحو 100 مليون جنيه خلال العام الماضى فى أعمال الخير ومشروعات تطوير العاصمة.

وأضاف المحافظ أن الجمعيات الأهلية تمثل حائط الصد فى الجبهة الداخلية عند مواجهة الأزمات خاصة وأن من يقوم بالعمل الخيرى التطوعى لا ينتظر مقابل، مشيرا إلى وجود عدد كبير من المشروعات التنموية بالمحافظة يساهم بها عدد من الجمعيات الأهلية .