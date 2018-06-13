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مجهولون يقتحمون فرع هيئة الاستثمار بالعاشر ويسرقون الخزينة والأختام

الأربعاء، 13 يونيو 2018 03:15 م
مجهولون يقتحمون فرع هيئة الاستثمار بالعاشر ويسرقون الخزينة والأختام اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
كتبت منال العيسوى
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قام 4 ملثمين بالسطو على مقر هيئة الاستثمار فى جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، والذى يضم "الغرفة التجارية، ونقابة المحامين والهيئة"، وسرقة الأختام والخزينة بعد تقييد 2 من الخفراء بالمبنى، وإلقاء الخزينة فارغة بجوار المبنى بعد سرقة محتوياتها.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن محافظة الشرقية، إخطار اليوم الأربعاء بالبلاغ المقدم من الهيئة العامة للاستثمار فرع العاشر من رمضان رقم 6156 لسنة 2018 قسم أول العاشر من رمضان بسرقة 22 ألف و350 جنيهًا من خزانة الفرع.

 

وتناولت تفاصيل البلاغ، قيام 4 ملثمين بالسطو على مقر الهيئة بالدور الثالث فى جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، والذى يضم "الغرفة التجارية، ونقابة المحامين والهيئة"، وسرقة الأختام والخزينة بعد تكتيف 2 من الخفراء بالمبنى بعد الثانية عشر مساء أمس، والقاء الخزينة فارغة بجوار المبنى بعد سرقة محتوياتها.

 

وعلى الفور انتقل المستشار خالد صلاح رئيس نيابة العاشر من رمضان لمعاينة مقر الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة للمعاينة وسؤال المجنى عليهم.

 

وأكدت أحد المصادر داخل الهيئة، على أن إجمالى المبالغ المالية التى تم سرقتها حوالى 162 ألف جنيه، وجارى التحقيق فى الواقعة.


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