لأول مرة.. مصر داعما إقليميا لكأس العالم

وقعت مصر لأول مرة في التاريخ تعاقدا رسميا مع الاتحاد الدولي لكرم القدم "فيفا"، لتصبح داعما رسميا وإقليميا لبطولة كأس العالم روسيا 2018 عن أفريقيا والشرق الأوسط لتبدأ مع التوقيع حملة "مصر - اكتشف واستثمر" "Egypt ... Experience ... Invest " في الإطلاق الرسمي مع بدء فعاليات كأس العالم.

ووقع العقود في العاصمة الروسية موسكو، السويسري جياني إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ومن الجانب المصري كلا من وزير الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير السياحة رانيا المشاط.

وحرر العقود ممثلا تجاريا عن الجانبين شركة بريزنتيشن سبورتس ووقع عنها محمد كامل رئيس مجلس الإدارة، وبحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ونواب رئيس الاتحاد الدولي ومدير التسويق بالاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب كلا من المهندس أحمد مجاهد والدكتور كرم كردي عضوا المجلس وثروت سويلم المدير التنفيذي.

وبمجرد التوقيع وإتمام الاتفاق أعطى الحاضرون إشارة البدء بالاحتفال في القاهرة لتضاء أهرامات الجيزة بشعار كأس العالم لكرة القدم، وبشعار الحملة "مصر ... اكتشف واستثمر" "Egypt ... Experience & Invest "

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو أنه عاشق لمصر ويراها واحدة من أفضل الأماكن التي يزورها دوما ، كما عبر عن سعادته بأن يكون أول داعم من أفريقيا لكأس العالم هو مصر

حيث أوضحت الدكتورة سحر نصر أن التعاون ووضع شعار مصر في كأس العالم حدث كبير سيعود بالنفع في إطار ترويج السياحة والاستثمار في أكبر بطولة في العالم يتابعها مئات الملايين على مستوى العالم.

بينما أوضحت وزيرة السياحة أن الوزارة سترعى مجموعة من الأنشطة خلال فعاليات المونديال للتعريف بالسياحة المصرية وضرورة اكتشاف الحضارة الفرعونية بجانب تنظيم مجموعة من الفعاليات الأخرى.

بينما أوضح فرانك جوينجي مدير المبيعات في فيفا أن الاتحاد الدولي سعيد بوجود شعار الحكومة المصرية في كأس العالم للمساهمة في التعريف بالوجه الجميل لكرة القدم وأن مصر بلد جميل ومتميز للغاية.

وخصصت الحملة الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg لشرح جميع أهدافها والترويج للاستثمار في مصر بجانب موقع السياحة الآخر www.egypt.travel/worldcup والذي سيكون فعالا خلال منافسات كأس العالم.

فيما أكد هاني أبو ريدة فخره الشديد لرؤيته اسم مصر من بين رعاة كأس العالم وهو أمر يجب أن يفخر به كونه مصريا ورئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي للفيفا مشددا على أن الكرة المصرية تتطور بشدة وتحاول فتح مجالات ضخمة للاستثمار.

أشار رئيس الاتحاد إلى أن الاتفاق سيعود بفوائد ضخمة على مصر من خلال الترويج للاستثمار والسياحة بها وتشجيع فرص العمل مشيرا إلى أن ما حدث هو اتفاق تاريخي بمعنى الكلمة.

من جانبه عبر محمد كامل عن سعادته البالغة بتوقيع عقد الشراكة التاريخي بين بريزنتيشن والفيفا مؤكدا أنه يوم يجب أن نفخر به جميعا بتوقيع مثل هدا الاتفاق بأن تصبح مصر داعما وشريكا أساسيا لبطولة كأس العالم.

أضاف كامل بأن بريزنتيشن تعمل دائما على كسر الحواجز والعمل على تحقيق كل حلم مستحيل وفي الفترة المقبلة ستكون هناك مفاجآت ضخمة ستسعد الشعب المصري مؤكدا أن شركته لا سقف لطموحها على الإطلاق.