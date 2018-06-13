"كيم": نزع السلاح النووى مرهون بوقف العداء بين أمريكا وكوريا الشمالية

(أ ف ب)

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون يعتبر بعد القمة التاريخية التى جمعته فى سنغافورة الثلاثاء بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن نزع السلاح النووى لبلاده رهن بوقف كل من واشنطن وبيونج يانج أنشطتهما العدائية تجاه الطرف الآخر.

وأوردت الوكالة أن "كيم جونج أون قال إنه من أجل إحلال السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية وتحقيق نزع السلاح النووى يتعيّن على كلا البلدين أن يتعهدا الامتناع عن الانشطة العدائية، لكى يفهم كل منهما الآخر".

وقالت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية، إن القمة بين الزعيمين شكّلت "تحوّلا جذريا" فى العلاقات بين البلدين.

وأوضحت الوكالة فى أول تعليق لها على الحدث التاريخى أن العلاقات العدائية بين واشنطن وبيونج يانج "استمرت لفترة هى الأطول على الأرض".

وأضافت أن القمة بين ترامب وكيم وهى أول اجتماع على الإطلاق بين زعيم كورى شمالى ورئيس أمريكى فى السلطة ستساهم فى "تحقيق تحول جذرى فى العلاقات العدائية للغاية" بين البلدين.