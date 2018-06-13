كل ما تريد معرفته عن منطقة الفحامات بالمطرية وأعمال تطويرها فى 5 نقاط

ماجد تمراز

أصدر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، قرارا بتطوير منطقة الفحامات الواقعة بحى المطرية والتى كانت تعانى من عدة مشكلات فى البنية التحتية، مما تسبب فى زيادة نسب التلوث فى المنطقة، الأمر الذى تم رصده من قبل لجنة البيئة بالمحافظة على مدار سنوات، وإليك 5 معلومات لا تعرفها عن منطقة الفحامات بالمطرية ومشروع تطويرها:-

تقع منطقة الفحامات فى الشارع الذى يربط بين منطقة مسطرد وشارع الحرية بحى المطرية، والتى تعد هى الرابط الوحيد بين شبرا الخيمة والمطرية.

تكلفة تطوير منطقة الفحامات قد تتجاوز الـ 34 مليون جنيه.

تحملت إحدى شركات البترول بشبرا الخيمة تكاليف تطوير منطقة الفحامات كاملة دون أن تتحمل محافظة القاهرة أى تكاليف كنوع من المشاركة المجتمعية وتأكيدا على التعاون مع المجتمع المدنى.

تتمثل أعمال تطوير الشارع فى إعادة تخطيط المنطقة ورصفها وإصلاح البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرهما، وإخلائها من كافة مظاهر الفوضى والعشوائية والقمامة.

تم تسجيل المبلغ الذى تبرعت به هذه الشركة فى دفاتر رسمية تنفيذا لقرار محافظ القاهرة بضرورة توثيق أى مبلغ يتم قبوله كتبرع دون أن يكون مشروطا بمصلحة.