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"كل لكن متكترش".. الكعك يعرض مرضى الكلى لمخاطر صحية.. تعرف عليها

الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:07 ص
"كل لكن متكترش".. الكعك يعرض مرضى الكلى لمخاطر صحية.. تعرف عليها كعك العيد - أرشيفية
كتبت أمل علام
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حذر الدكتور أمين رشدى أستاذ الباطنة والكلى بطب قصر العينى، من الإفراط فى تناول كحك العيد ،موضحا أن  الكحك عبارة عن دقيق، وسمنة سواء كانت السمن الطبيعى، أو الصناعى ،بالإضافة إلى السكر.

وقال رشدى فى تصريح خاص لـــ" اليوم السابع": بالنسبة للسكر الموجود فى الكعك فإن تناول كميات كبيرة منه يسبب حصوات بالكلى ،لأن السكر يأخذ الأملاح ويخرج من البول لأنه يزيد من التبول، من خلال سحب المياه المحتوية على الأملاح، وخصوصا فى المرضى الذين لا يشربون المياه بكثرة، ولديهم قابلية لتكوين الحصوات، أو لديهم تاريخ مرضى للإصابة بالحصوات.

وأضاف: أما المرضى الذين يعانون من السكر فيزيد فى الدم بتناول حلوى العيد مما يؤثر على الكلى، موضحا أن 30 % من أسباب الفشل الكلوى نتيجة مرض السكر، أما الدقيق فهو نوع من الكربوهيدرات، والإكثار منه يسبب السمنة، والتى تؤثر على الكلى، وتؤدى إلى حدوث زلال بالبول واضطراب فى وظائف الكلى، أما السمن خصوصا السمن الصناعى فهى غنية بالدهون الثلاثية، وعند ارتفاعها فى الدم بتناول الكثير من الحلويات، فإنها تقلل الدم الواصل الى الكليتين، فإذا كان الشخص يعانى من ضغط الدم أو السكر، أو أمراض مزمنة بالكلى فعند الإكثار من السمن بتناول الكحك يؤدى إلى حدوث خلل بوظائف الكلى.

وتابع: أما المكسرات فهى غنية بحمض البوليك والذى يسبب مرض النقرس، محذرا المرضى الذين يعانون من آلام بالمفاصل، وكذلك حصوات الكلى من الاكثار من تناول المكسرات، وينصح بإتباع الآتى:

أولا : تناول كميات قليلة من الحلويات .

ثانيا: شرب الماء بكثرة لا يقل عن 3 لتر ماء يوميا

ثالثا :عدم الخروج عن الوجبات الأساسية لمريض السكر . 


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