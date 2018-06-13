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قوات المقاومة المشتركة تصل مشارف مدينة الدريهمى فى محافظة الحديدة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:21 م
قوات المقاومة المشتركة تصل مشارف مدينة الدريهمى فى محافظة الحديدة قوات الشرعية اليمنية
كتب سمير حسنى
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وصلت قوات المقاومة المشتركة اليمنية، إلى مشارف مدينة الدريهمى فى محافظة الحديدة، وتأسر عشرات المسلحين الحوثيين أثناء التقدم باتجاه المطار.

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وكانت الحكومة اليمنية أصدرت بيانا أكدت فيه مضيها نحو إعادة الشرعية إلى كامل التراب الوطنى، بعد أن استنفدت كافة الوسائل السلمية والسياسية لإخراج الميليشيا الحوثية من ميناء الحديدة، وطالبت أكثر من مرة المجتمع الدولى بالقيام بواجبه تجاه المأساة الإنسانية التى يعيشها الشعب اليمنى، خاصة أبناء الحديدة جراء الممارسات الحوثية التى حولت الميناء إلى ممر للخراب والدمار عبر تهريب الأسلحة الإيرانية لقتل أبناء شعبنا اليمنى.


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