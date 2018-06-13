قبل كأس العالم.. "الداخلية" تضبط 1354 قضية بث مخالف بالمقاهى

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى ضبط العديد من القضايا فى مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وضبطت مباحث المصنفات 32 قناة فضائية بدون ترخيص، و6 محلات لبيع أجهزة الريسيفر خاصة بفك شفرات القنوات الفضائية، و6 شبكات توزيع قنوات فضائية مقابل إشتراك شهرى، وضبط شركة تستخدم برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية.

وحررت مباحث المصنفات 1354 قضية عرض عام بالمقاهى وشبكات دش بدون ترخيص، وتم ضبط 114 قضية فى مجال جرائم البرمجيات.

وضبطت أجهزة الأمن 25 قضية مطبوعات أدبية وثقافية، و3 قضايا إدارة مراكز تعليمية بدون ترخيص من الجهات المختصة، و6 قضايا مطبوعات تعليمية، و17 قضية مطبوعات متنوعة، و518 منشأة تعمل بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.. وجارى إستمرار الحملات.