قبل انطلاق كأس العالم.. بوتين يشكر الفيفا على الفصل بين الرياضة والسياسة

رويترز ـ (أ ش أ)

وجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين شكره للاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، على إبعاد السياسة عن الرياضة قبل يوم واحد على انطلاق نهائيات كأس العالم.

وتستضيف روسيا البطولة من 14 يونيو إلى 15 يوليو فى 12 استادا موزعة على مدن بينها موسكو وسان بطرسبرج وسوتشى.

وقال بوتين خلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا فى موسكو وهو جالس بجوار كأس العالم "أرغب فى التأكيد على التزام الفيفا بمبدأ الفصل بين الرياضة والسياسة".

كما دعا الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، للتعاون الوثيق بين كافة الدول فى الرياضة، وإبقائها خارج السياسة.

وأضاف بوتين - فى كلمة له أمام مؤتمر الفيفا اليوم الأربعاء - : "لقد جمع مؤتمر الفيفا الـ 68 فى موسكو وفود الاتحادات الوطنية لكرة القدم الـ 211 جميعها والاتحادات القارية الست، أى عالم كرة القدم بأسره".

وتابع قائلا " أود الإشادة بشكل خاص بوفاء الاتحاد الدولى لكرة القدم بمبدأ الرياضة خارج السياسة".. مؤكدا أن روسيا التزمت دائما بهذا النهج وتطمح للتعاون الوثيق مع كل من يطمح لتطوير وتعزيز المبدأ الخلاق للرياضة، وآفاقها الإنسانية غير المحدودة.

من ناحية أخرى ذكر المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين)،ديمترى بيسكوف، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيعقد لقاءات مع قادة عدة بلدان يزورون موسكو لحضور المباراة الافتتاحية لكأس العالم غدا الخميس، بما فى ذلك أذربيجان وأرمينيا وبوليفيا ولبنان وبيلاروسيا والمملكة العربية السعودية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء " أن الرئيس سيعقد على وجه الخصوص لقاء منفصلا مع الرئيس الأذربيجانى إلهام علييف ورئيس رواندا بول كاجامى، ورئيس بوليفيا إيفو موراليس، ورئيس وزراء لبنان سعد الحريرى، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وأضاف :"أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم بحث موضوع الخروج من اتفاقية أوبك لخفض إنتاج النفط مع ولى العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال لقائهما المرتقب غدا الخميس".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين سيزور الساحة الحمراء حيث يقام حفل غنائى بمشاركة نجوم عالميين يتزامن مع تنظيم كأس العالم فى روسيا.

و قال بيسكوف إن بوتين ستسعده استضافة الجميع في موسكو ردا على سؤال عما إذا كان سيوجه الدعوة لمسؤولين أمريكيين كبار.

وكان ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يرد على صحفي سأل عما إذا كان بوتين سيدعو مسؤولين من أمريكا الشمالية إلى موسكو إذا نجحت الولايات المتحدة في مسعاها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في المستقبل.