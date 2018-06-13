قاضى أمريكى يوافق على شراء AT&T لتايم وارنر مقابل 85 مليار دولار

كتبت ريم عبد الحميد

وافق قاض فيدرالى على صفقة شراء AT&T لتايم وارنر بقيمة 85 مليار دولار أمس، الثلاثاء، ما منح شركة الاتصالات العملاقة انتصارا كبيرا يمكن أن يضر بالمنظمين الأمريكيين الساعين لمنح الاندماج بين الشركات الكبيرة.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن هذه القضية، التى تعد واحدة من أكثر محاكمات مكافحة الاحتكار التى يتم مراقبتها عن كثب منذ عقود، ينظر إليها على أنها رائدة الصفقات الأخرى التى تنتظر إتمامها، فمن محاول شركة كوكاست لشراء فوكس القرن الحاى والعشرين، ومن استحواذ CVS على أنيتا، فإن الشركات الكبرى تسعى بشكل متزايد إلى توسيع مداها بشراء الشركات فى مجالات أعمال مختلف.

ويوضح قرار القاضى الذى يسمح لشركة AT&T بالاندماج مع تايم وارنر دون شروط، أن الحكومة الفيدرالية ربما تعانى لوقف مثل هذه الاندماجات.

وقال إد بلاك، رئيس اتحاد صناعة الكمبيوتر والاتصالات، وهى مجموعة تجارية فى واشنطن تمثل شركات مثل أمازون وجوجل وفيس بوك، إنه يعتقد أنه فى مجال الأعمال بشكل عام، سيكون هناك ضوء أخضر لمزيد من الاندماجات، ويضيف أنه سيكون هناك الكثير من الأشخاص الذين يستغلونها كفرصة لدفع عمليات الدمج التى ربما يفكرون فيها.

وتقول واشنطن بوست، إنه بعد هذا الحكم ، من المتوقع أن تتقدم كومكاست بمحاولة لشراء فوكس القرن الحادى والعشرين فورا، بحسب شخص مطلع على الأمر. ومن المتوقع أن يكون العرض نقدى كله وأعلى من العرض الذى قدمته والت ديزنى والمقدر بـ 52 مليار دولار.