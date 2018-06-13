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فيديو.. رئيسا الاتحادين المصرى والسعودى لكرة القدم يدعمان منتخبى البلدين بحضور تركى آل الشيخ

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:53 ص
فيديو.. رئيسا الاتحادين المصرى والسعودى لكرة القدم يدعمان منتخبى البلدين بحضور تركى آل الشيخ جانب من اللقاء
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التقى رئيسا الإتحاد المصرى لكرة القدم هانى أبو ريدة ورئيس الاتحاد السعودى لكرة القدم، وذلك لدعم منتخبى مصر والسعودية فى مونديال روسيا ٢٠١٨،  بحضور المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية.
 
 
وقال رئيس الاتحاد السعودى، أن المنتخبين المصرى والسعودى لهما نفس الأهمية لديه ويدعمهما فى مونديال روسيا 2018، مضيفا أن النجم المصرى محمد صلاح فخر للعرب كافة، وليس مصر وحدها، وتمنى له مزيدا من التوفيق والحصول على جائزة أفضل لاعب فى العالم كونه جديرا بها.
 
فيما قال المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى، أنه التقى بالجماهير السعودية ولمس فيهم التمتع بالروح الرياضية وخفة الدم مثلهم مثل الجمهور المصرى، وشعر منهم بدعم المنتخب المصرى كما يدعمون منتخبهم تماما.

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المنتخب المصرى

السعودية

مونديال روسيا

كاس العالم




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