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فرنسا تتبرع بأدوات ومعدات طبية لصالح المستشفى العسكرى الأردنى بغزة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:27 م
فرنسا تتبرع بأدوات ومعدات طبية لصالح المستشفى العسكرى الأردنى بغزة مساعدات
أ ش أ
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أعلنت فرنسا عن تبرعها بأدوات ومعدات طبية لصالح المستشفى العسكرى الأردنى فى غزة، حيث سيتم إرسال هذه المعدات بما فى ذلك نقالات، وأسرة جراحية، وجهاز رسم القلب، وأجهزة القياس، فضلاً عن الأدوات الخاصة بالتخدير والجراحة من الأردن إلى قطاع غزة فى الأيام القادمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول - فى تصريح لها اليوم الأربعاء إن هذه العملية تعكس التزام فرنسا بحل الأزمة الإنسانية التى يشهدها قطاع غزة، ودعمها لمنظمتين غير حكوميتين فرنسيتين معنية بالاحتياجات الطبية الطارئة هناك بينهما منظمة "أطباء العالم" و ذلك بواقع 300 ألف يورو.
وأشارت إلى أن هذه العملية الفرنسية الأردنية هى الدليل على العلاقات الممتازة بين فرنسا والأردن، وعلى الالتزام المشترك بالعمل لصالح السلام والاستقرار اللذين تتمسك بهما فرنسا بشدة.

 

 


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