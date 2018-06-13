فحص مسجلين خطر للتوصل لهوية المتهمين بقتل سائق توك توك بأبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

أمرت نيابة جنوب الجيزة بتشريح جثة سائق توك توك، تم العثور عليه مصابا بعدة طعنات بعد سرقة التوك توك الذى يعمل عليه بأبو النمرس، وصرحت بدفن الجثة.

وفحص رجال المباحث عددا من المشتبه بهم السابق اتهامهم فى قضايا سرقة بالإكراه، والمسجلين خطر المقيمين بمنطقة أبو النمرس للتوصل لهوية مرتكبى الجريمة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الجناة استدرجوا الضحية لتوصيلهم، ثم سددوا له عدة طعنات لسرقة التوك توك، وفروا هاربين.

كان مركز شرطة أبو النمرس تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص مصابا بعدة طعنات، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه سائق توك توك، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.