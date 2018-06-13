وائل ربيعى

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى عن فتح باب تقدم الطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية والمعاهد بالمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا للعام الجامعى 2019/2018.