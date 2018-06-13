الرئيسية أخبار عاجلة فتح باب تقدم الطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:09 م د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وائل ربيعى إضافة تعليق أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى عن فتح باب تقدم الطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية والمعاهد بالمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا للعام الجامعى 2019/2018. إضافة تعليق التعليم العالى اخبار مثر مصر اليوم وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد "السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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