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الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:54 م
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ضبط عاطلين بحوزتهما أقراص مخدرة فى حملة أمنية بالدقهلية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:12 م
ضبط عاطلين بحوزتهما أقراص مخدرة فى حملة أمنية بالدقهلية أقراص مخدرة -أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة قبل بيعهم فى الدقهلية.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورد لقسم شرطة ثان المنصورة، المحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات " منطقة شرق الدلتا " يتضمن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلاً من "محمود ع. ع" 43 سنة عاطل، و"مجدى ع. ع" 48 سنة عاطل، ويقيمان بقرية "ديمشلت" دائرة مركز دكرنس حال استقلالهما السيارة رقم ( د و ص 2758 ملاكى ) ملك الأول على طريق ( المنصورة / دمياط الشرقى ) أمام كوبرى جديلة - دائرة القسم وبحوزتهما (2050 قرص لعقار الترامادول المخدر ، مبلغ مالى 1034 جنيه ، 2هاتف محمول )

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة إتجارهما غير المشروع، والهاتفين المحمولين لتسهيل اتصالهما بعملائهما، وأضاف الأول بأن إصابته حدثت أثناء محاولة الهرب، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك تم التحفظ على المضبوطات والسيارة على ذمة تصرف النيابة.

 


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