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ضبط شخص استولى على أموال الشباب بزعم توفير فرص عمل بالقليوبية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:41 م
ضبط شخص استولى على أموال الشباب بزعم توفير فرص عمل بالقليوبية أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لاستيلائه على أموال مواطنين بزعم قدرته على تعيينهم بوظائف حكومية.

 

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من المواطن"بهاء.ع" مقيم بالقليوبية وآخر بتعرضهما لواقعه احتيال من "رضا.م" موظف بإحدى الجهات الحكومية، مقيم بالقليوبية، سبق اتهامه فى 16 قضية "شيكات، تبديد، ضرب"، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 3 قضايا منها، حيث إستغل طبيعة عمله ومارس نشاطًا إجراميًا فى الاحتيال على المواطنين الحاصلين على مؤهلات دراسية مختلفة وزعــم علاقته ببعض المسئولين بالعديد من الجهات الحكومية وقدرته على تعيينهم بوظائف مختلفة بها، وفى سبيل ذلك قام بالإستيلاء على 180 ألف جنيه من المجنى عليهما.

 

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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