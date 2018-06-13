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صور.. أهالى ضحايا معارك الموصل يطالبون الحكومة بالبحث عن المفقودين

الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:43 ص
صور.. أهالى ضحايا معارك الموصل يطالبون الحكومة بالبحث عن المفقودين اهالى ضحايا معارك الموصل
كتب عبد الوهاب الجندى
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تجمع عشرات الأهالى من ضحايا إرهاب تنظيم داعش، فى مدينة الموصل العراقية، يحملون صور ذويهم المفقودين فى الحرب التى دارت بين القوات العراقية والتنظيم المتطرف فى المدينة العام الماضى.

ووفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، تظاهر الأهالى فى ميدان المينسة بمدينة الموصل، مطالبين الحكومة العراقية بالبحث والتحرى عن المفقودين وإعادتهم إلى منازلهم.

الجدير بالذكر، أن معركة الموصل أو كما أسماها رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى "قادمون يا نينوى" هو هجوم مشترك لقوات الأمن العراقية مع الحشد الشعبي، وقوات البيشمركة فى كردستان العراق، وقوات التحالف لمحاربة الإرهاب لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية والتى تعتبر عاصمته.

وبدأت الحرب البرية فى 16 أكتوبر 2016، وقد أعلن عن بداية العملية الحربية رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى فى 17 أكتوبر 2016 الموافق 16 محرم 1438 هـ، وكانت العملية تهدف إلى إنهاء وجود تنظيم داعش فى المدينة وإعادة المدينة إلى الإدارة العراقية.

أطفال يحملون صور زويهم
أطفال يحملون صور زويهم

 

امرأة تبكي
امرأة تبكي

 

امرأة تحمل صورة ابنها
امرأة تحمل صورة ابنها

 

تجمع الأهالى في الموصل
تجمع الأهالى في الموصل

 


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