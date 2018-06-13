صور.. أهالى ضحايا بركان فويجو بجواتيمالا يبحثون عن ذويهم تحت الأنقاض

كتب عبد الوهاب الجندى

واصل أهالى ضحايا بركان "فويجو" الذى ضرب جواتيمالا الأسبوع الماضى، البحث عن ذويهم تحت أنقاض المنازل التى دمرتها الحمم البركانية، وفق صور نشرتها وكالة رويترز.

أعلنت السلطات فى جواتيمالا، أن 200 شخص لا يزالون فى عداد المفقودين بعد يومين على ثوران بركان "فويجو" وتسببه بمقتل نحو 110 أشخاص وإجلاء الآلاف من منازلهم.

ويبلغ ارتفاع بركان فويجو (بركان النار) 3763 مترا ويبعد 35 كلم جنوب غرب العاصمة جواتيمالا، واستمر ثورانه لأكثر من 16 ساعة قبل أن يخمد، لكن المعهد الوطنى للبراكين أكد انه لا يستبعد تجدد النشاط فى البركان، داعيا إلى التزام أقصى درجات الحيطة والحذر تحسبا لأى ثوران جديد.



أهالى ضحايا البركان



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