صورة اليوم.. بابا الفاتيكان يعلن عن دعمه لمنتخب الأرجنتين فى كأس العالم

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

"لا صوت يعلو فوق صوت المونديال".. ففى الوقت الذى أعرب فيه العديد من قادة العالم عن اهتمامهم بالحدث العالمى، ودعمهم لمنتخبات بلادهم، لم يكن البابا فرنسيس بعيدا عنهم، حيث أعرب هو الأخر عن دعمه لمنتخب الأرجنتين فى البطولة التى سوف تستضيفها روسيا، والتى من المقرر أن تنطلق غدا الخميس.



بابا الفاتيكان يرفع قميص منتخب الأرجنتين

ورفع بابا الفاتيكان قميص منتخب الأرجنتين، إعرابا عن دعمه لمنتخب بلاده فى المونديال، اليوم الأربعاء، وذلك خلال لقاءه الأسبوعى مع الجماهير، بساحة القديس بطرس، والذى حضره الألاف من محبيه.