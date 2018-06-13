video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:00 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة: جماعة متشددة أرسلت تهديد لنواب البرلمان لرفض الانضمام لاتفاقية أممية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:04 م
صحيفة: جماعة متشددة أرسلت تهديد لنواب البرلمان لرفض الانضمام لاتفاقية أممية البرلمان الإيرانى - صورة أرشيفية
كتبت إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

كشفت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، عن من يقف وراء رفض نواب البرلمان يوم الأحد الماضى انضمام بلادهم إلى اتفاقية منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF، وقالت إن جماعة متشددة مارست ضغوط على النواب عبر إرسال رسائل قصيرة على هواتفهم تهددهم وتطالبهم بعدم التصويت على مشروع القرار.

 

وبحسب الصحيفة الإيرانية كشف النائب عليرضا رحيمى رسائل التهديد القصيرة التى تلقاها نواب البرلمان، وكتب على صفحته الخاصة على تويتر "تبين من تقرير رسائل التهديد القيصرة التى تحتوى أيضا على إساءة للنواب فى حضور رئيس البرلمان على لاريجانى، أن منشأ وتنظيم تلك الرسائل المناهضة للنواب والبرلمان كان مدينة مشهد (بهدف رفض مشروع قرار تمويل الإرهاب).

 

وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة مشهد كانت مركز اندلاع الشرارة الأولى لاحتجاجات ديسمبر الماضى ضد الحكومة، وهى نفس المدينة التى ثارت بها الجماعات المتشددة فى يناير 2016 بعد إعدام المعارض الشيعى السعودى النمر واقتحم المتشددين فيها قنصلية السعودية، وقاموا بأعمال تخريبية، كما أنها نفس المدينة التى رفضت إقامة الحفلات الموسيقية على حد تعبير الصحيفة.

 

وانتقد النواب المعتدلين الواقعة، وقال النائب المعتدل على مطهرى "الأشخاص الذين أرسلوا هذه الرسائل هم جماعة خاصة متطرفة فى مشهد لا تقبل آراء جبهة الصمود المتشددة أيضا ووصفها بأنها ليست متشددة فحسب بل الأكثر تشددا".

 

وقالت الصحيفة الإصلاحية، إن المتشددين عارضوا التصويت على مشروع قرار لو تم التصويت عليه لكان خطوة هامة فى طريق التنظيم والشفافية البنكية فى البلاد والانضمام للسوق العالمى والنظام المصرفى الدولى.

 

ونجح المتشددين الأحد الماضى من تعطيل مشروع انضمام طهران إلى اتفاقية منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر التصويت على تأجيل مناقشته لفترة شهرين وحصل تأجيل التصويت على مشروع انضمام إيران للاتفاقية الدولية على موافقة 138 نائباً ضد 103 معارضين وامتنع 6 عن التصويت، ليُنهي، مؤقتاً، أسابيع من الجدل تحت قبة البرلمان.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تشاويش أوغلو: تركيا على اتصال مع إيران بخصوص عملية فى شمال العراق

السلام الأمريكى الكورى الشمالى يقلق إيران.. نجاح قمة ترامب وكيم يزعج طهران.. حكومة روحانى تحذر بيون يانج: الرئيس الأمريكى سيلغى الاتفاق قبل عودته لبلاده.. ومراقبون: "الملالى" بات الضلع الأخير فى محور الشر

ايران

اخبار ايران

اخبار ايران اليوم

البرلمان الايرانى

اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب

اخبار العالم




لا تفوتك
وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة