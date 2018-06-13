شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

كتب رضا حبيشى

أعلن أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى لشركة المترو مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد بعدما تقرر مد ساعات التشغيل حتى الثانية من صباح اليوم التالى، لافتا إلى أن التشغيل سيبدأ فى الخامسة والنصف صباحا بالخطوط الثلاثة.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم شركة المترو لـ"اليوم السابع" إن آخر قطار بالخط الأول سيقوم من محطة البداية بالمرج الساعة 12.50 بعد منتصف الليل متجها إلى حلوان، وسيقوم من حلوان 12.40 متجها إلى المرج، بحيث تنتهى آخر رحلة بالاتجاهين فى محطة النهاية الثانية بعد منتصف الليل.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم شركة المترو أن آخر قطار بالخط الثانى سيقوم من محطة البداية بشبرا الخيمة الساعة 1 صباحا متجها إلى المنيب، وسيقوم آخر قطار من محطة البداية بالمنيب 1 صباحا متجها إلى شبرا الخيمة، وسيقوم آخر قطار بالخط الثالث من العتبة 1.25 صباحا متجها إلى الأهرام بمصر الجديدة، وسيقوم آخر قطار من محطة الأهرام بمصر الجديدة 12.40 بعد منتصف الليل متجها إلى العتبة.

وأوضح المتحدث الرسمى لشركة المترو أن آخر قطار بالخط الثالث سيلتقى مع آخر قطار بالخط الثانى سيلتقيان فى محطة العتبة 1.25 صباحا، كما سيلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1.30 صباحا.