سفير السعودية باليمن: تحرير الحديدة سيتيح الاستخدام الكامل لمينائها

عدن (أ ش أ)

قال محمد آل جابر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن "إن تحرير مدينة الحديدة على الساحل الغربى اليمنى سيتيح الاستخدام الكامل لمينائها مرة أخرى إلى مستويات عام 2014 ".

وأضاف آل جابر - عبر تغريدة على حسابه فى موقع تويتر حسبما أفادت قناة "العربية" الاخبارية اليوم /الاربعاء/ - أن "الحديدة تتحرر.. اليمن يتنفس".

يأتى هذا بالتزامن مع انطلاق عملية النصر الذهبى فى الساحل الغربى وبدء معركة تحرير مدينة وميناء الحديدة غرب اليمن التى بدأتها قوات الشرعية اليمنى بإسناد من قوات التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية.

وسيطرت القوات المشتركة اليمنية، اليوم الأربعاء، على ضاحية النخيلة جنوب مدينة الحديدة غربى البلاد، بعد وقت قصير من انطلاق عملية تحرير المدينة ومينائها الرئيسى فى عملية عسكرية واسعة تحت اسم النصر الذهبي.

وأطلقت قوات الجيش اليمنى والمقاومة، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، رسمياً فجر الأربعاء، معركة تحرير مدينة وميناء الحديدة غرب اليمن، بعد رفض ميليشيات الحوثى القبول بالحلول السلمية، وكان الجيش اليمنى قد دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة، خلال الساعات الماضية، إلى مشارف الحديدة ورفع جاهزيته القتالية وانتشاره على خطوط المواجهة لبدء معركة الحسم لتحرير المدينة.