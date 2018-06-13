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"زراعة البرلمان": نحتاج لـ 90 مليار متر معكب من المياه سنوياً

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:00 ص
"زراعة البرلمان": نحتاج لـ 90 مليار متر معكب من المياه سنوياً لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
كتب مصطفى السيد
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قال النائب هشام الحصرى ، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية ووضع آليات للاستفادة من مياه الأمطار.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة والرى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قانون الموارد المائية والرى الذى تناقشه اللجنة مشروع متكامل يعالج العوار الموجود فى القانون الحالى ونسعى لانجازة فى دور الانعقاد الحالى، موضحا أن فلسفة القانون الهدف منها الاستفادة من كل قطرة مياه، لافتا إلى أن حصة مصر السنوية من نهر النيل تبلغ  55.5 مليار متر مكعب منذ عام 1959 حتى الآن.

وأكد النائب هشام الحصرى أن احتياجات مصر للمياه زادت مع الزيادة السكانية حيث أن مصر تحتاج ما يقرب من 90 متر مكعب كل عام وأصبح لزامنا علينا العمل على ترشيد استخدام المياه والعمل على استغلال كل قطرة مياه سواء من مياه السيول أو الأمطار أو مياه الابار.


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