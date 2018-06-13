روسيا تقترح على مصدرى النفط زيادة الإنتاج بما يتماشى مع الحصص

موسكو (رويترز)

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن مصدر حكومى روسى قوله، إن روسيا ستقترح على جميع المشاركين فى اتفاق عالمى لإنتاج النفط أن يزيد كل بلد مصدر إنتاجه بما يتناسب مع حصته.

ونقلت إنترفاكس عن المصدر قوله "روسيا ستقترح على جميع المشاركين أن يزيدوا إنتاجهم على نحو متناسب، وهو الأمر الذى يشملهم جميعا، إلى الحد الكافى لتفادى وصول السوق إلى وضع محموم".

وقال المصدر، إن روسيا ستقدم المقترح فى اجتماع تعقده لجنة مراقبة اتفاق أوبك مع المنتجين المستقلين فى فيينا يوم 23 يونيو وفقا للوكالة.