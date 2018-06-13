رئيس امتحانات الثانوية يتابع تصحيح العينة العشوائية للغة الإنجليزية

مشيراً إلى أن اعمال تصحيح هذه العينة قد أوشكت على الانتهاء.

تفقد صباح اليوم الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أعمال تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الانجليزية،

تفقد صباح اليوم الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أعمال تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الانجليزية، مشيراً إلى أن اعمال تصحيح هذه العينة قد أوشكت على الانتهاء.

الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا أمس الثلاثاء امتحان اللغة الانجليزية وسادت حالة من عدم الرضا بين الطلاب وأولياء أمورهم بسبب صعوبة الأسئلة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.