دواوين الوزارات × 24 ساعة..التعليم العالى: أماكن لكل الناجحين بالثانوية فى الجامعات

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

الصحة: 2480 سيارة إسعاف و10 لنشات نهرية وطائرتين لتأمين احتفالات عيد الفطر

الصحة: نشر مفتشى الأغذية بالأسواق لمنع تسرب المنتجات الفاسدة خلال العيد

وزارة التموين:

تموين الجيزة: ضبط 37 ألف لتر سولار بالصف قبل بيعها بالسوق السوداء

وزارة التضامن الاجتماعى:

وزيرة التضامن: بصمتا اليد والعين للحاج شرط أساسى للحصول على التأشيرة

وزارة التربية والتعليم:

تداول نموذج إجابة مادة اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة

صور.. الغشاشون يتساقطون بلجان الثانوية العامة بالمحافظات X امتحان الإنجليزية.. إغماءات بالجملة بسبب الإرهاق ودرجات الحرارة.. غياب جماعى للطلاب بسوهاج.. وضبط طالب بالدقهلية صور الأسئلة ونشرها على مواقع التواصل

التعليم: لا تسريب نهائيا للامتحانات.. وصفحات الغش تبرر لنفسها الهزيمة – صور

وزارة الإسكان:

وزير الإسكان يُصدر 49 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء بالمدن الجديدة

وزارة النقل:

السكة الحديد تطرح للحجز اليوم مقاعد 3 قطارات مكيفة إضافية للصعيد

تذاكر قطارات العيد على رادار الجهات الرقابية.. جولات ميدانية أمام شبابيك الحجز لمراقبة صرفها للمسافرين.. ورئيس "السكة الحديد": لم نضبط أى حالة بيع تذاكر بالسوق السوداء حتى الآن.. ويؤكد: لدينا مقاعد شاغرة

وزارة الزراعة:

تعرف على أسعار 15 نوعا من منتجات الكعك والبسكويت بمنافذ وزارة الزراعة

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: 73% نسبة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية.. وحملة جديدة سبتمبر المقبل

وزارة التعليم العالى:

التعليم العالى: أماكن لكل الطلاب الناجحين بالثانوية العامة فى الجامعات

مجلس أكاديمية البحث العلمى يمنح 49 جائزة دولة ويحجب 10 جوائز

وزارة الكهرباء:

ننشر أسعار الكهرباء الجديدة للمرافق العامة للدولة

بالأرقام.. وزير الكهرباء يحدد زيادات أسعار الكهرباء الجديدة.. 15 قرشا أكبر زيادة فى سعر الكيلو وات لأعلى شريحة استهلاكية وأعدادها 8 ملايين مواطن.. ويؤكد: خفض سعر الكيلو وات لو انخفض الدولار

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

"القوى العاملة": فوز 16 نقيبا عاما بالتزكية وإجراء الانتخابات العمالية بـ9 نقابات