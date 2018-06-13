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الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:56 م
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دراسة: النوم لأكثر من 10 ساعات أو أقل من 6 ساعات يزيد خطر الوفاة المبكرة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:25 م
دراسة: النوم لأكثر من 10 ساعات أو أقل من 6 ساعات يزيد خطر الوفاة المبكرة النوم لاكثر من 10 ساعات يزيد من فرص الوفاة المبكرة
كتبت أمل علام
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نشرت صحيفة ذى سن البريطانية اليوم الأربعاء، دراسة تؤكد فيها أن النساء اللاتى ينمن لفترة طويلة أكثرعرضة بنسبة 40 % لــ3 عوامل غير صحية على الأقل مرتبطة بالوفيات المبكرة.

وتشمل هذه العوامل زيادة حجم الخصر، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الدهون أو السكر فى الدم، وانخفاض نسبة الكولسترول الجيد.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه العوامل يمكن أن تزيد من فرص الموت قبل الآوان من أمراض القلب، والسكتة الدماغية، والسكرى من النوع الثانى والسرطان، مشيرة إلى أن باحثون من جامعة سيول الوطنية فى كوريا الجنوبية قاموا بتحليل بيانات 133.608 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 69 عاما.

ووجدت الدراسة، أن الرجال الذين ينامون لمدة تقل عن 6 ساعات أكثر عرضة بنسبة 12% لهذه اللعوامل "عالية الخطورة" والتى تعرضهم للوفاة المبكرة.

لكن النساء اللاتى ينمن لفترة قصيرة مثل رئيسة الوزراء السابقة الراحلة مارجريت تاتشر والتى كانت تنام لمدة أربع ساعات فقط فى الليلة لم تعانى من نفس الطريقة، حيث تعرض أكثر من 9 % فقط من البدانة بمنطقة الخصر، مع عدم خطر متزايد من أى شىء آخر.

ويعتقد أن مدة النوم تؤثر على الهرمونات المرتبطة بالشهية، والسعرات الحرارية، والحرق.

وقالت رئيسة الدراسة كلير كيم: "من أجل عدم التعرض للوفاة المبكرة بشكل عام ، توصى إرشادات النوم للبالغين بالنوم من 7 إلى 8 ساعات فى الليلة".

وينام 11% من الرجال أقل من 6 ساعات، بينما ينام 1.5 % لأكثر من 10 ساعات.

وبلغت نسبة النساء التى تنام أقل من 6 ساعات 13%، بينما بلغت النسبة 1.7 % لمن ينمن أكثر من 10 ساعات على التوالى.

ونشرت النتائج في مجلة BMC Public Health


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