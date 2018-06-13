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خبير تأمين يطالب بالترويج لـ"وثيقة تأمين المعاش" بسبب التغيرات الاقتصادية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:26 م
خبير تأمين يطالب بالترويج لـ"وثيقة تأمين المعاش" بسبب التغيرات الاقتصادية محمد المغربى خبير تامين
حسام الشقويرى
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طالب خبير التأمين محمد المغربى بضرورة الترويج لـ"وثيقة تأمين المعاش" بسبب التغيرات الاقتصادية، والاستفادة منها كأداة من أدوات شبكات الأمان الاجتماعى ، التى تعمل على دعم أسر محدودى الدخل بعد وصول رب الأسرة لسن المعاش ، وانخفاض دخله مقارنة بما كان يحصل عليه أثناء عمله قبل التقاعد، والتى تمكنه من الحصول على ما يعرف بالمعاش التكميلى لمساعدته فى تلبية احتياجاته المعيشية.

 

وأضاف المغربى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه يمكن لأى شخص بشرط ألا يقل السن عن 20 سنة عند بدء التأمين وألا يزيد السن عن 50 سنة أن يشترى الوثيقة ، ويختار العميل بداية صرف المعاش له من سن 55 أو 60 أو 65 ويصرف مدى الحياة وبحد أدنى 15 سنة للورثة ويقدر قسط الوثيقة على حسب سن المؤمن و المعاش الذى يرغب فيه المؤمن والسن الذى يصرف فيه المعاش، حيث يحدد مثلا القسط 32 جنيها شهريا لو رغب فى معاش شهرى 100 جنيه عند الاشتراك فى سن 35 ليحصل على المعاش عند سن الـ60، ويرفع القسط إلى 320 جنيها فى حالة الرغبة فى معاش 1000 جنيه وكل فرد حسب احتياجاته .

 

وأشار " المغربى " إلى أن هناك مزايا عديدة للوثيقة اولها فى حالة الوفاة قبل استكمال باقى أقساط الوثيقة والوصول إلى سن صرف المعاش ، وتقوم شركة التأمين بالصرف للورثة مدة سنة معاش مرة واحدة ، ثم تصرف الشركة لهم شهريا المعاش المتفق عليه بحد أدنى 15 سنة ، وثانيا لو سدد المؤمن عليه آخر قسط وبالتالى وصل إلى سن المعاش يصرف له المعاش مدى حياته بزيادة 5%سنويا لمدة 15 سنة ثم يثبت له بعد ذلك مدى الحياة ، ولو توفى يصرف للورثة معاش لمدة 15 سنة ناقص الفترة التى صرف فيها للمؤمن عليه خلال فترة حياته منذ بلوغه سن المعاش .

كما يستطيع العميل اختيار طريقة السداد التى تتناسب مع ظروفة سنويا او نصف سنوى او ربع سنوى وحتى شهريا ، وفى حالة تعثر المؤمن عليه لظروف خارجة عن إرادته يتم تقليل القسط وبالتالى تقليل المعاش، ولكن فى حالة طلب العميل تصفية الوثيقة قبل المدة المحددة يوجد جدول يوضح قيمة التصفية فى كل سنة من الوثيقة .

وعن دور شركات الوساطة التأمينة فى الترويج للوثيقة انه يجب عليهم تعريف العميل بالمزايا التى تقدمها الوثيقة واختيار مبلغ الوثيقة والمعاشات المناسب لإمكانياته ، وإنهاء كافة المستندات له وطوال فترة الوثيقة تعمل الوساطة التأمينية كمدير أعمال المؤمن عليه بمعنى لو احتاج إلى تعديل فى قيمة الوثيقة بالزيادة أو النقصان والمساعده فى إنهاء إجراءات العميل أو الورثة فى صرف المعاش، مشيرا إلى أنه لا يحصل على أى مقابل من العميل مقابل تلك الخدمات ولكن من خلال شركة التأمين نفسها.


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