حى غرب القاهرة: غلق فتحة أسفل كوبرى أكتوبر لعدم إلقاء المخلفات بداخلها

كتب ماجد تمراز

بدأت الأجهزة التنفيذية لحى غرب القاهرة، فى تطوير شارع الموسيقار محمد عبد الوهاب، ضمن أعمال خطة تطوير ميادين وشوارع الحى، حيث تم تقليم وتهذيب الأشجار، ورفع مخلفاتها، كما تم دهان الأرصفة.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام خشبه، رئيس حى غرب القاهرة، أنه تم غلق فتحة أسفل كوبرى أكتوبر بشارع الجزيرة، من أجل عدم إلقاء المخلفات بها، ومنعا لممارسة الأعمال المنافية للقانون بداخلها، وذلك بعد أن رصدت غرفة العمليات المخالفات التى كانت تمارس فيها.

كما شنت أجهزة حى عابدين، برئاسة اللواء محمد أنيس، رئيس الحى، أنه تم شن حملة لرفع إشغالات سوق الاثنين، وبشارع غيط العدة، كما تم رفع إشغالات المقاهى بشارعى محمد فريد، والجزيرة.