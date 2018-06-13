حقوقية تطالب بتمثيل المرأة بنسبة 50% فى التشكيل الوزارى الجديد

كتبت: شيماء حمدى

طالبت انتصار السعيد مديرة مركز القاهرة للتنمية والقانون أن يكون تمثيل المرأة فى التشكيل الوزارى الجديد بنحو 50 % ، مؤكدة على أن المجتمع المصرى يحمل الكثير من الكفاءات النسائية التى يمكن أن تشغل كافة المناصب والوزارات.

وأضافت مديرة مركز القاهرة للتنمية والقانون فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع": ، أن المرأة المصرية على مدار التاريخ المصرى أثبتت أنها قادرة على تحمل مسئولية الحكم، وأنه يجب أن تكون الاختيارات ليس حكرا على الرجال فقط بل أن يكون اختيارا بين عدد من السيدات والقيادات النسائية، على أن يكون الاختيار النهائى للكفاءة وليس للنوع.

وأشارت انتصار السعيد إلى أن التشكيل الوزارى الأخير الذى ضم 6 وزيرات كان أمرا جيدا، لكن مصر تستحق تمثيل نسائى بقدر أكبر من ذلك، وأن يشمل تقليد الحقائب الوزارية السيادية أيضا.

وتضم الوزارة الحالية 6 وزيرات هن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزارة السياحة، والدكتورة هالة حلمى السعيد و وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.