حالة الطقس اليوم الأربعاء 13/6/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأربعاء ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار جنوبا نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الشمالية الشرقية مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً:

تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح وملموس لتتدنى عن مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بقليل.

ويكون الطقس لطيفاً إلى معتدل في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتظهر السُحب على ارتفاعات مُختلفة.

وتكون الرياح غربية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة، ومثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً:

تسود أجواء باردة نسبياً في عموم المناطق، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مُختلفة.

وتكون الرياح غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

الطقس فى فلسطين

تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وصيفياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.