جنوب أفريقيا ترفع حالة الكوارث الطبيعية المفروضة فى البلاد بسبب الجفاف

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رفعت جنوب أفريقيا حالة الكوارث الطبيعية التى فرضت فى منتصف شهر فبراير الماضى فى البلاد بسبب الجفاف التاريخى، الذى ضرب منطقة كيب تاون (جنوب غرب البلاد.)

ونقل راديو (أفريقيا 1) عن وزير الشؤون التقليدية زويلى مخيز قوله - فى بيان اليوم الأربعاء "إنه قرر عدم تجديد حالة الكوارث الطبيعية التى تنتهى غدا الخميس.. موضحا أن المرحلة الحادة من الجفاف فى مقاطعات كيب الغربية (جنوب غرب) وكيب الشرقية (جنوب شرق) وكيب الشمالية (شمال غرب) ومناطق أخرى فى البلاد تقترب من نهايتها".

يذكر أنه فى منتصف فبراير الماضى أعلنت السلطات فى جنوب أفريقيا حالة الكوارث الطبيعية فى جميع أنحاء البلاد بسبب الجفاف، فيما تعرضت كيب تاون للتهديد بعرقلة إمدادات مياه الشرب.