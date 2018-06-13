video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:55 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

جنوب أفريقيا ترفع حالة الكوارث الطبيعية المفروضة فى البلاد بسبب الجفاف

الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:48 م
جنوب أفريقيا ترفع حالة الكوارث الطبيعية المفروضة فى البلاد بسبب الجفاف جنوب أفريقيا
أ ش أ
إضافة تعليق

رفعت جنوب أفريقيا حالة الكوارث الطبيعية التى فرضت فى منتصف شهر فبراير الماضى فى البلاد بسبب الجفاف التاريخى، الذى ضرب منطقة كيب تاون (جنوب غرب البلاد.)

ونقل راديو (أفريقيا 1) عن وزير الشؤون التقليدية زويلى مخيز قوله - فى بيان اليوم الأربعاء "إنه قرر عدم تجديد حالة الكوارث الطبيعية التى تنتهى غدا الخميس.. موضحا أن المرحلة الحادة من الجفاف فى مقاطعات كيب الغربية (جنوب غرب) وكيب الشرقية (جنوب شرق) وكيب الشمالية (شمال غرب) ومناطق أخرى فى البلاد تقترب من نهايتها".

يذكر أنه فى منتصف فبراير الماضى أعلنت السلطات فى جنوب أفريقيا حالة الكوارث الطبيعية فى جميع أنحاء البلاد بسبب الجفاف، فيما تعرضت كيب تاون للتهديد بعرقلة إمدادات مياه الشرب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجفاف يحاصر بغداد.. العبادى يعقد اجتماعا عاجلا لبحث أزمة شح المياه.. نائبة بالبرلمان العراقى: تركيا تشن حرب مياه على بلادنا ومحافظاتنا تموت عطشا.. زينب الخزرجى تطالب بقطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع أنقرة

نائب عراقى يطالب بتدويل أزمة المياه ويحمل تركيا وإيران مسئولية جفاف نهر دجلة

فيديو يظهر جفاف نهر دجلة بعد ملء خزان سد "إليسو" التركى

نيو مكسيكو الأمريكية تغلق غابة عامة بسبب الجفاف وخطر الحرائق

س وج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب جفاف الشعر فى الصيف

جنوب أفريقيا

الكوارث الطبيعية

الجفاف




لا تفوتك
وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة