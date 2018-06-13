تشاووش أوغلو: تركيا على اتصال مع إيران بخصوص عملية فى شمال العراق

رويترز

قال وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو إن بلاده على اتصال مع إيران فيما يتعلق بعملية عسكرية محتملة ضد مسلحى حزب العمال الكردستانى فى منطقة قنديل الواقعة بشمال العراق والقريبة من الحدود الإيرانية.

وأضاف تشاووش أوغلو لقناة خبر ترك التلفزيونية "نحن على اتصال مع إيران. يمثل حزب العمال الكردستانى تهديدا لهم أيضا. وقنديل قريبة من حدود إيران، سنعزز التعاون مع إيران".

من جانبه قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضى، إن تركيا ستجفف "مستنقع الإرهاب" فى منطقة قنديل بشمال العراق، تماما كما فعلت فى عفرين بسوريا ومناطق أخرى انتشر فيها مقاتلون أكراد .

وأضاف أردوغان فى كلمة أمام حشد أن تركيا ستواصل تنفيذ عمليات تستهدف معسكرات المسلحين الأكراد فى جبال قنديل.

جاء ذلك بعد أن قال الجيش التركى مطلع الأسبوع إنه قصف 14 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستانى المحظور فى المنطقة.