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تدشين مبادرة "دعم متحدى الإعاقة" بالقاهرة بمشاركة اتحاد الجمعيات الأهلية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:23 ص
تدشين مبادرة "دعم متحدى الإعاقة" بالقاهرة بمشاركة اتحاد الجمعيات الأهلية المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب ــ ماجد تمراز
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أكد عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة، أنه تم تدشين مبادرة "دعم متحدى الإعاقة"، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، والاتحاد، وذلك بهدف تقديم المساعدة لذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذا لتعليمات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة.
 
 
وأضاف فرغل، خلال احتفالية توزيع دراجات بخارية على ذوى الاحتياجات الخاصة بحضور محافظ القاهرة، أنه تم تسليم دفعات من الدراجات لمتحدى الإعاقة بمقر الاتحاد منذ عدة أشهر، لافتا إلى استمرار الاتحاد فى دعم كل الفئات بمختلف الأشكال والأساليب.
 
 
وأوضح أنه تم توزيع مليون شنطة رمضانية على المحتاجين وغير القادرين، خلال الشهر الكريم، موجها الشكر لبنك ناصر وكل الجمعيات الأهلية المشاركة فى هذا الحدث.
 
 
من جانبه، قال محمد السيد، وكيل مديرية التضامن بالقاهرة، إنه من حسن الحظ أنه تم اختياره وكيلا لوزارة التضامن بالقاهرة، وسيعمل على الارتقاء بالمجتمع وتنفي تعليمات الرئيس السيسى، يما يتعلق بدعم الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة.
 
وأضاف أنه سيتم توفير وتسخير كل امكانيات المديريرية، من أجل تقديم جميع الخدمات المطلوبة لهذه الفئة "ذوى الاحتياجات الخاصة".
 
 
 
 

 


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