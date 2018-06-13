تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.10%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.19%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.17%، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.10%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة ارتفع بنسب بسيطة ليغلق أعلى من مستوى 15،900بنقاط قليلة، وذلك بعد أن فشل في اختراق المقاومة الثانوية الأولى عند المستوى 16،200 نقطة، ومن ثم لم يتمكًن من تشكل نموذج "القاع المزدوج".على الجانب الآخر ، يواجه المؤشر دعمًا عند مستوى 15،790 ، وفي حالة تأكد كسره لأسفل، سوف تقل من احتمالات الارتداد لأعلى قريباً كما يدعوا ذلك إلى وقف الخسارة.

وتوقعت مباشر، فى تقريرها الفنى اليومى، أن يستعد المؤشر الرئيسى لتكوين قاع في المستويات الحالية و التي ستمهد لصعود قريباً.