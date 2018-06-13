انتحار صياد بالدقهلية بسبب معاناته من مرض نفسى

الدقهلية - شريف الديب

تخلص صياد بمحافظة الدقهلية من حياته بالانتحار لمروره بأزمة نفسية فتناول كمية كبيرة من العقاقير.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المطرية من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوفاة "إبراهيم م. م" 36 سنة صياد ومقيم بندر المطرية، إثر تناول عقاقير.

وبسؤال شقيقه "السيد م. م" 35 سنة صياد ومقيم بذات العنوان، قرر بأن شقيقه تم حجزه بالمستشفى بتاريخ 11/5/2018 لمعاناته من مرض نفسى، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة توقف عضلة القلب إدعاء تناول عقاقير، ولا توجد شبهة جنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الوقعة.