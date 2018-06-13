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اليوم.. انطلاق أولى رحلات المشجعين للمنتخب المصرى بكأس العالم فى روسيا

الأربعاء، 13 يونيو 2018 06:00 ص
اليوم.. انطلاق أولى رحلات المشجعين للمنتخب المصرى بكأس العالم فى روسيا أشرف شيحة
كتبت ميرفت رشاد
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أعلن أشرف شيحة، رئيس إحدى شركات السياحة المنظمة لرحلات كأس العالم، عن انطلاق أولى الرحلات لتشجيع المنتخب المصرى بنهائيات النسخة الـ21 من المونديال بروسيا، اليوم الأربعاء، ويصل عدد المشجعين لنحو 3 آلاف مشجع.

 

وأضاف أشرف شيحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن شركته ستقوم بتسيير أولى رحلاتها الخميس، مشيرًا إلى أن الفوج السياحى يضم 150 مشجعًا، وستنظم الشركة 3 رحلات وفقًا لمواعيد المباريات التى يشارك فيها المنتخب، مشيرًا إلى أن الفوج الأول تاريخ رحلته من 14 إلى 20 يونيو، الفوج الثانى من 17 إلى 21 يونيو، الفوج الثالث من 18 إلى 25 يونيو المقبل، لافتًا إلى أن عدد المسافرين بلغ 500 مسافر لمؤازرة المنتخب المصرى بالمونديال.

 

وأشار "شيحة"، إلى أن أسعار البرامج السياحية المطروحة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، حيث تبدأ الأسعار من 45 ألف جنيه إلى 160 ألف جنيه، وفقًا لمدة البرنامج والدرجة النجومية للفندق، والتى تختلف من 3 نجوم أو 4 نجوم أو 5 نجوم، موضحًا أنه تم الاتفاق مع عدد من البنوك الوطنية والخاصة لتقديم قروض وتسهيلات للراغبين للسفر ويتم تقسيطها على 3 سنوات.

 

تابع "شيحة" قائلاً: أن عدد الشركات المنظمة لرحلات كأس العالم تبلغ 25 شركة، ومن المتوقع أن يصل عدد المشجعين لـ3 آلاف مواطن مصرى، مشيرًا إلى أن شركته حققت المستهدف وهو 500 مشجع، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع الشركة الوطنية "مصر للطيران" وعدد من شركات الطيران الخاص لنقل المشجعين وفقًا لمواعيد برامجهم السياحية.


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