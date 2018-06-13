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اليوم السابع: "الحكومة تحلف اليمين اليوم.. وهالة زايد للصحة"

الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:17 م
اليوم السابع: "الحكومة تحلف اليمين اليوم.. وهالة زايد للصحة" اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان"الحكومة تحلف اليمين اليوم"، وفيه: مصادر: هالة زايد لـ «الصحة » وأبوستيت لـ «الزراعة » وتعيين من 13 إلى 16 نوابا للوزراء.. ورئيس الوزراء الجديد يلقى بياناً بالبرلمان عقب عيد الفطر.

 

وتقرأ أيضا، "قدها وقدود" ملف كامل عن رحلة المنتخب المصرى إلى روسيا للمشاركة فى المونديال، وفيه: كوبر يرسم خطة

مواجهة أوروجواى غداً فى المونديال.. مصر توقع رسمياً كأول راعٍ إقليمى لكأس العالم فى روسيا 2018، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة السابعة من النسخة الورقية.

 

وداخل العدد
 

ـ «الرقابة الإدارية » تواصل ملاحقة مافيا الفساد.. ضبط عصابة للاستيلاء على سولار مدعم.. سقوط مسؤول بنكى لإفشائه مواعيد التفتيش على شركات الصرافة
 

ـ اليوم إعلان نتيجة عينة «إنجليزية » الثانوية

ـ «السيسى » يؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى
 

ـ الأقمار الصناعية تكشف انخفاض المساحة المنزرعة بالأرز ل 576 ألف فدان

ـ «الإفتاء»: لا يجوز صلاة النساء بجوار الرجال فى مصلى العيد
 

ـ مختار نوح : رفضت عرضاً من قناة الجزيرة ب 5 آلاف دولار للحلقة

ـ سيدة تلد خمسة توائم بمستشفى بنى سويف الجامعى
 

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السيسى

الحكومة

حلف اليمين

مصطفى مدبولى

منتخب مصر

كاس العالم




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