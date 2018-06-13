اليوم السابع: "الحكومة تحلف اليمين اليوم.. وهالة زايد للصحة"

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان"الحكومة تحلف اليمين اليوم"، وفيه: مصادر: هالة زايد لـ «الصحة » وأبوستيت لـ «الزراعة » وتعيين من 13 إلى 16 نوابا للوزراء.. ورئيس الوزراء الجديد يلقى بياناً بالبرلمان عقب عيد الفطر.

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مواجهة أوروجواى غداً فى المونديال.. مصر توقع رسمياً كأول راعٍ إقليمى لكأس العالم فى روسيا 2018، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة السابعة من النسخة الورقية.

وداخل العدد



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