الهند ترحب بالقمة الأمريكية -الكورية الشمالية

نيودلهى(أ ش أ)

رحبت وزارة الخارجية الهندية بالاتفاق الذى تم التوصل إليه خلال القمة التاريخية التى عقدت أمس الثلاثاء، فى سنغافورة بين الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" والزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج أون".

ووصفت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "دى دى نيوز" الهندية اليوم - القمة الأمريكية -الكورية الشمالية بأنها تعد "تطورا إيجابيا"، مشيرة إلى أن الهند دعمت دائما كافة الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية عن طريق الحوار والدبلوماسية.

وكان ترامب وأون قد وقعا أمس على وثيقة تتضمن تعهدا بالعمل من أجل نزع السلاح النووى بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية فى مقابل تقديم الولايات المتحدة الأمريكية ضمانات أمنية لكوريا الشمالية.