"الهجرة" تبحث طلب مشاركة المسجلين بالرقم القومى "مقيم بالخارج" بالانتخابات

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وعددًا من أعضاء الهيئة، لمناقشة طلبات المصريين بالخارج التى تلقتها الوزيرة خلال زياراتها الخارجية لعدة دول، بناءا على تكليف من رئيس مجلس الوزراء، لحث المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، بجانب الاستفسارات التى تلقتها غرفة العمليات وزارة الهجرة لمتابعة الانتخابات.

واستعرضت "مكرم" أهم تلك الطلبات والتى كان من أبرزها طلب مشاركة المصريين بالخارج المسجلين فى بطاقات الرقم القومى "مقيم بالخارج"، فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات، مؤكدة على أن الهيئة الوطنية للانتخابات وعدت بدراسة للوصول إلى هذه الآلية التى من شأنها التيسير على هؤلاء المصريين المقيمين فى الخارج.

وقالت "مكرم"، خلال اللقاء، إن غرفة العمليات التى شكلتها وزارة الهجرة خلال انطلاق الانتخابات الرئاسية فى مارس الماضى، قد تلقت أكثر من 300 استفسار خلال العملية الانتخابية من مختلف دول العالم.

وأوضحت نبيلة مكرم، أن أغلب الاستفسارات جاءت حول إمكانية التصويت عبر الإنترنت، وإمكانية التصويت بصورة جواز السفر السارى دون رقم قومى ومعه شهادة ميلاد مميكنة، وإتاحة التصويت ببطاقة رقم قومى منتهية الصلاحية، وكذلك طلب إقامة أكثر من مقر انتخابى بكل دولة نظرًا لبعد المسافات فى العديد من الدول عن مقر الاقتراع الرئيسي.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن ما لمسناه من روح وطنية لأبنائنا بالخارج يعبر عن مدى الوعى الكبير لديهم، وشعورهم بالمسئولية تجاه وطنهم والمساهمة فى رسم مستقبله والمشاركة فى اتخاذ القرار السياسى كحق دستورى لكل المصريين.

من جانبه، رحب المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بما تم عرضه من مقترحات تيسر على المصريين بالخارج فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة وممارسة حقهم الدستورى باعتبارهم جزءًا أصيلًا من أبناء هذا الوطن.